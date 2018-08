Tanel Kangert ruilt Astana voor EF Education First

Brussel - De Est Tanel Kangert neemt na acht seizoenen afscheid van Astana. Hij zet zijn wielercarrière in 2019 verder bij EF Education First - Drapac p/b Cannondale, de WorldTourploeg van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.

“Na acht jaar vond ik de tijd rijp om uit mijn comfortzone te komen”, zegt Tangert op de website van zijn toekomstige Amerikaanse werkgever. “Ik heb voor een Frans team (AG2R) en een Kazachs team gereden, en was op zoek naar een totaal andere omgeving. Ik kijk uit naar nieuwe trainingsmethoden, andere wedstrijdprogramma’s en nieuw materiaal. Ik wil mezelf ook fysiek wat meer uitdagen. Deze ploeg voldoet aan alle voorwaarden.”

De 31-jarige Kangert telt negen overwinningen op zijn erelijst. Hij won ritten in onder meer de rondes van Zwitserland en Abu Dhabi (die hij in 2016 op zak stak) en in de Giro del Trentino. In eigen land is hij regerend en viervoudig kampioen tijdrijden. In 2012 pakte hij de nationale titel op de weg.

De Est heeft ook heel wat ervaring in grote rondes. Deze zomer startte hij voor de vierde keer in de Tour, die hij als zestiende beëindigde. Hij reed ook al zes keer de Giro en drie keer de Vuelta.