Johan Bruyneel moet Amerikaanse overheid 1,2 miljoen dollar terugbetalen voor dopinggebruik in ploeg Armstrong

Brussel - Johan Bruyneel is door een federale rechter in de Verenigde Staten veroordeeld tot het terugbetalen van 1,2 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid, zo bericht USA Today op zijn website. In zijn periode als manager van wielerploeg US Postal zou Bruyneel zich onrechtmatig hebben verrijkt met belastinggeld.

US Postal Service pompte tussen 2000 en 2004 in totaal 32,3 miljoen dollar in de ploeg van Bruyneel en uithangbord Lance Armstrong. De 1.228.700 dollar komt overeen met 60 procent van het totale bedrag (ruim 2 miljoen dollar) dat Bruyneel tijdens die periode als manager aan salaris en bonussen ontving. US Postal financierde Tailwind Sports, de structuur achter US Postal waarvan Bruyneel toen mede-eigenaar was, voor 60 procent.

Bruyneel moet bovendien ook 369.000 dollar aan “civil penalties” ophoesten. Dat zijn boetes die een overheid kan opleggen bij inbreuken op de wet.

De uitspraak van rechter Christopher Cooper kadert in een rechtszaak die Floyd Landis, ex-renner bij US Postal en klokkenluider in de dopingaffaire-Armstrong, in 2010 opstartte. Drie jaar later, toen Armstrong zijn dopinggebruik had toegegeven bij Oprah Winfrey, sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij de zaak. Die voerde aan dat US Postal nooit de ploeg van Bruyneel zou hebben gesponsord als was geweten dat het team verboden middelen en bloedtransfusies gebruikte om vals te spelen. De overheid eiste onder de zogenaamde “False Claims Act” bijna 100 miljoen dollar terug, drie keer het geïnvesteerde bedrag, maar sloot in april een deal met Armstrong. De gevallen wielerheld, die zijn zeven Tourzeges kwijtspeelde en levenslang werd geschorst, ging akkoord om bijna 7 miljoen dollar terug te storten.

Bruyneel besloot in 2014 niet langer te reageren op de vragen van het Amerikaanse gerecht. De overheid interpreteerde dat als een schuldbekentenis en woensdag kwam er dan eindelijk een uitspraak.

Of Bruyneel het geld ooit zal terugstorten aan de Amerikaanse overheid, is zeer de vraag aangezien hij niet in de Verenigde Staten woont en er geen bezittingen heeft. De West-Vlaming brengt zijn dagen door in Madrid en Londen. “Het is onwaarschijnlijk dat een vonnis tot overzeese beslaglegging wordt uitgevoerd”, verduidelijkt een experte internationaal recht aan USA Today.

Bruyneel, die vandaag/donderdag overigens zijn 54e verjaardag viert, zit momenteel een tienjarige schorsing uit. Tot juni 2020 mag hij geen functie uitoefenen in de wielersport.