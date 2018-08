Nantes maakt transfer Limbombe officieel en bezorgt hem episch welkom

Nantes heeft eenmalig Rode Duivel Anthony Limbombe een verwelkoming bezorgd die hij niet licht zal vergeten. Het liet een strandartiest een metershoge tekening maken om de duurste aankoop in de geschiedenis van de club welkom te heten, compleet met epische muziek die aan de televisiereeks Game of Thrones doet denken. De Franse club bevestigde de transfer meteen ook officieel. De 24-jarige buitenspeler, die overkomt van Club Brugge, ondertekent een contract voor vijf seizoenen.

De geboren Mechelaar maakte in de zomer van 2016 de overstap van het Nederlandse NEC naar Club Brugge. Voordien had hij zijn debuut in het profvoetbal gemaakt bij Racing Genk. Na een moeilijk debuutjaar voor blauw-zwart ontbolsterde Limbombe vorig seizoen helemaal op de linkerflank. Als wingback kwam hij in 39 duels tot zes goals en zeven assists. Bondscoach Roberto Martinez beloonde Limbombe met een selectie voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië (4-0), waarin hij meteen zijn debuut voor de Rode Duivels maakte.

FC Nantes, vorig seizoen negende in de Ligue 1, startte het seizoen tegenvallend. Het verloor zijn eerste twee competitieduels en staat met 0/6 voorlopig helemaal onderaan in Frankrijk. Met Joris Kayembe zit nog één landgenoot in de selectie van de Kanaries.