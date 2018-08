Beerschot Wilrijk haalt Kameroense belofte weg uit Finland

Beerschot Wilrijk heeft een nieuwe spits binnengehaald. De 21-jarige Marius Noubissi uit Kameroen tekende donderdagmiddag een contract voor vier seizoenen. Noubissi is een snelle en sterke spits van 1m80 die ook gewild was door Waasland-Beveren. Hij komt over van het Finse FC Ilves, waar hij topscorer was. Hij scoorde er dit jaar 11 goals.

“Ik koos voor KFCO Beerschot Wilrijk omdat deze club ambitie uitstraalt. Door me een langdurig contract aan te bieden, toont KFCO Beerschot Wilrijk dat het in me gelooft’, aldus Noubissi. “Ik heb vrienden in België en zij vertelden me dat dit de perfecte club is om door te groeien en me te laten zien. Dit is het midden van Europa. Nu ik hier ben, ben ik trouwens meteen gecharmeerd door het stadion. De fans zitten lekker dicht op het veld. Daar hou ik van. “

Als lid van de technische commissie werd Marius Noubissi ook gescout door Hernan Losada. ”Dit is een speler met potentieel. Hij is snel, sterk en tweevoetig. Bovendien vind ik hem rustig in de afwerking. Hij is uiteraard nog jong maar bij ons kan hij verder ontwikkelen.”

In de voorronde van de Europa League scoorde hij alvast een knappe goal voor zijn club. Het leverde hen echter geen volgende ronde op, Sofia bleek te sterk.

