KRC Genk ontvangt vanavond in de play-offs van de Europa League Brøndby IF. De Deense vicekampioen wordt in de Luminus Arena gesteund door enkele honderden fans. Het merendeel van die fans verzamelde donderdagnamiddag in het centrum van Genk, waar ze zich in het zonnetje moed indronken voor de wedstrijd van hun favoriete ploeg. Er werd luid meegezongen met de muziek.