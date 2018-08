Gedurfde kleuren, ronde vormen en goud: dit zijn de interieurtrends voor het komende najaar

Wanneer we ons straks opnieuw in de sofa nestelen met een dekentje en het vuur in de kachel aanmaken, willen we ook terug de gezelligheid in ons huis verwelkomen. En daar draait het allemaal om het komende najaar. Gezelligheid, huiselijkheid en luxe.

Aardetinten

Zachte aardetinten geven je woning een warm, huiselijk karakter. De zachte pastels van de voorbij seizoenen worden nu omgeruild door natuurlijke aardetinten met een bruine, beige of terracotta ondertoon.

(Foto's: wearetriibe.com, www.myparadissi.com, homes-in-colour.com, sweethomemake.com en homedeco.nl)

Groen, blauw, geel en roze

Geen fan van 'saaie' aardetinten? De gedurfde kleuren groen, blauw, geel en roze zijn al een tijdje dé trendkleuren in het interieur en dat blijft voorlopig ook nog even zo. Ideaal voor trendsetters die onvoorwaardelijk van kleur houden.

(Foto's: moderninteriordesign.org, bloglovin.com en behance.net)

Goud, koper en messing

Het interieur mag opnieuw luxe uitstralen en daar horen ook hoogwaardige materialen bij. Niet enkel marmer doet het daarom goed, ook details uit goud, koper en messing, geven jouw badkamer, keuken of slaapkamer een glamoureuze toets zonder weerga.

(Foto's: estliving.com, ballingslov.se, bo-bedre.no, canterasdelmundo.com en trendspanarna.nu)

Zwarte accentmuren

Omdat witte muren een ruimte groter doen lijken en ze in iedere woonstijl geïntegreerd kunnen worden, zijn ze altijd al populair geweest. Het komende najaar maken zwarte accentmuren echter een comeback. De reden? Zwart creëert een boeiend contrast.

(Foto's: homepolish.com, rockmystyle.co.uk en myparadissi.com)

Ronde vormen

Strakke, hoekige vormen in het meubilair verdwijnen uit het interieurbeeld en worden vervangen door zachte rondingen. Sofa's, stoelen, ligbanken, maar ook spiegels en kaders, krijgen het komende najaar allemaal een organische vorm, ontleend aan de natuur.

(Foto's: australianinteriordesignawards.com en admagazine.fr)