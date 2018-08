Stal verdachte moordzaak Nicky Verstappen survivalspullen uit chalet in Vogezen?

Jos Brech, de verdachte in de moordzaak Nicky Verstappen, is mogelijk in juni nog in de Vogezen geweest. Nadat hij niet was ingegaan op een uitnodiging voor het grootschalige DNA-onderzoek om de moordenaar van de jonge Nederlander te vinden, werd Brech in april als vermist opgegeven door zijn familie. Volgens een vriend van hem werden er ruim twee maanden geleden overlevingsspullen gestolen uit hun Franse berghut.

Als ‘bushcrafter’ is Brech getraind om te overleven in de wilde natuur. De Nederlander organiseerde ook zelf survivaltochten in het buitenland, onder meer in de Belgische Ardennen, en verbleef daarvoor ...