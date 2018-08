István Brockhauser: een van de weinige spelers die met KRC Genk vier prijzen pakte

KRC Genk bestaat dit jaar 30 jaar. Om die verjaardag te vieren, heeft de club een boek uit: ‘Forza Racing’. Tot en met 31 augustus lees je de eerste 15 hoofdstukken in je abonnee-app of via www.hbvl.be/krant. Daarbovenop publiceren we vijf hoofdstukken uit het boek op onze website. Vandaag: Mouwen.

We zien hem nog binnenkomen in het kantoor van notaris Remi Fagard. Het was een warme zondag in juni 1996. Naast de eminente voorzitter stond een rijzige, vriendelijk lachende atleet van bijna twee meter: István Brockhauser, een tweeëndertigjarige Hongaarse doelman die met Gyori ETO net de beker had gewonnen en ook in de nationale ploeg speelde. Hij kon dus wel wat adelbrieven voorleggen, maar tijdens de zomerstage in het Nederlandse Mierlo bleek het allemaal wat tegen te vallen.

Aan het einde van een training liet Aimé Anthuenis als afsluiter achttien spelers vanaf de rand van de grote rechthoek op doel trappen. Veertien ballen gingen binnen… Brockhauser bewoog nauwelijks. Anthuenis begon zich vragen te stellen en opperde hardop het voorstel om hem meteen terug naar afzender te sturen. Achteraf bleek dat Brockhauser een geblokkeerde rug had, maar hij durfde dat niet te zeggen uit vrees dat hij zou worden doorgestuurd. Daarna herstelde hij zich snel en werd hij immens populair.

Brockhauser was niet de man van de spectaculaire saves à la Courtois. Hij was ook niet snel, maar compenseerde veel met een goede plaatsing en een enorme présence. Volgens keeperstrainer Guy Martens kon hij zich ontzettend goed concentreren. Hoe specialer de omstandigheden, hoe scherper zijn focus.

Brockie speelde zes seizoenen voor Genk, waarvan vier als onbetwiste titularis. In 2000 moest hij de concurrentie aangaan met de zes jaar jongere Jan Moons, die snel ondervond hoe geliefd zijn concurrent was. Bij het minste foutje werd hij op de korrel genomen. ‘Eigenlijk moet ik opboksen tegen drie man: tegen Brockhauser, tegen het publiek en daardoor ook tegen mezelf. Ik herinner me dat het publiek begon te juichen als ik me opwarmde en István het veld betrad’, zei Moons daar ooit over.

Brockhauser speelde in zijn voorlaatste seizoen nog slechts elf wedstrijden, in het laatste vier. De sportieve commissie besliste zijn contract niet te verlengen om ruimte te maken voor een jongere doelman. Hij is een van de weinige spelers die met KRC Genk vier prijzen pakte (twee bekers, twee titels). Op zijn achtendertigste keerde hij terug naar Hongarije, waar hij keeperstrainer werd bij Újpest FC. Zijn afscheid viel samen met de kampioenenviering van KRC Genk. Hij kwam met twee reiskoffers het podium op, heel pakkend. Toen Helmut Lotti ‘You’ll never walk alone’ begon te zingen, werd het hem te machtig. Samen met zijn vrouw Edith en hun twee dochters liet hij een mooi stuk verleden achter.