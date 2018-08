Dior brengt voor het eerst sinds 1999 nieuw parfum uit

Het Franse modehuis Dior brengt met JOY by Dior voor het eerst in twee decennia een nieuw parfum uit. Hollywoodactrice Jennifer Lawrence is het gezicht van het geurtje dat volgens de ontwikkelaars “het gevoel van vreugde” bundelt in een flacon.

Flashback naar 1999: het jaar waarin Dior het J’adore-parfum, gekenmerkt door de aroma’s van rozen en jasmijnen, aan de wereld introduceerde. Later werd de klassieker van parfumeur Calice Becker gekoppeld aan actrice en muze van het label Charlize Theron, die met een gouden jurk knipoogde naar het design van het flesje. Sinds die lancering net voor de eeuwwisseling veranderde er op de parfumafdeling van het modehuis heel weinig - tot nu.

Bijna twintig jaar later heeft parfumeur François Demachy met JOY by Dior een nieuwe geur ontwikkeld. Die is samengesteld op basis van citrusachtige bergamot, mandarijn, tonen van rose de grasse, sandelhout en jasmijn. “Het is een nieuwe liefdesverklaring aan het leven. Het is alsof Christian Dior opnieuw voor ons stond en op een even vriendelijke alsook dwingende toon de volgende woorden tot ons sprak: “Creëer een parfum met de geur van vreugde!”, staat er in een persbericht.

Hollywoodster Jennifer Lawrence (28), die sinds 2013 het gezicht is van de accessoirelijn van het luxemerk, schittert in de campagne voor het nieuwe parfum. Dat is vanaf nu verkrijgbaar in de geselecteerde parfumerieën en via de website van het modehuis. Te koop vanaf 72,70 euro (30 ml). De geur is ook beschikbaar in de vorm van een bodylotion voor 58,29 euro (200ml).