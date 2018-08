Twee doden bij steekpartij in voorstad Parijs: IS eist aanslag op

In Trappes, een voorstad ten westen van Parijs, vond donderdagochtend een mesaanval plaats waarbij minstens twee doden en twee zwaargewonden vielen. Dat bevestigt de politie van het departement Yvelines. Volgens BFM TV verschanste de aanvaller zich eerst een tijd in een woning alvorens hij werd neergeschoten door de politie. De dader zou op zogenaamd ‘Fiche S’ hebben, dat betekent dat hij geradicaliseerd of gevaarlijk is. IS eiste de aanslag op, maar de moeder en de zus van de dader zouden bij de slachtoffers zitten.

Trappes is een voorstad ten westen van Parijs Foto: Google Maps

Volgens de lokale prefectuur zijn twee slachtoffers van de steekpartij intussen overleden. Een derde raakte zwaargewond. De politie heeft de dader “geneutraliseerd”. Ook die is dus overleden.

Terreurorganisatie ISIS heeft de aanval intussen opgeëist via propagandakanaal Amaq. De dader zou “Allah akbar” groepen hebben en zou volgens politiebronnen een oude bekende zijn voor het gerecht. In 2016 werd hij al veroordeeld nadat hij terreurdaden goedpraatte en verheerlijkte. Bovendien had de dader een zogenaamde ‘Fiche S’. Dat wil zeggen dat hij gekend stond als geradicaliseerd en gevaarlijk. De man zou 36 jaar zijn.

Privésfeer

Hoewel ISIS de aanval de aanval al opeiste, heeft deze vermoedelijk niets met terreur te maken. Vermoedelijk gaat het om een familiedrama. De moeder en zus van de dader behoren tot de slachtoffers, aldus BFM TV. Bovendien is het onderzoek in handen van een ‘gewone’ procureur, van een terreuronderzoek is momenteel geen sprake.

De departementspolitie vroeg eerder al op Twitter om de regio rond Trappes te vermijden voor een ‘politieactie’. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb feliciteerde de politie al voor hun “snelle reactie en voorbeeldige mobilisering”. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog volop, zegt Collomb op Twitter.