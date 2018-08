Trend: zo draag je de luipaardprint

De luipaardprint is dit najaar weer helemaal terug. Een delicate trend, maar super stijlvol als je juist combineert. Met deze stijltips ben je alvast goed op weg!

Kies de juiste print

De eerste stap naar een stijlvolle outfit? De print zélf! Ga voor rustige kleuren zonder al te veel details. Schreeuwerige kleuren of opzichtige glitters maken je outfit eerder iets voor Carmen Waterslaeghers .

Less is more

Kies voor één item in luipaardprint. Een basic outfit met zwart, wit, grijs of een andere neutrale kleur laat deze eyecatcher tot zijn recht komen. Toch meerdere prints laten terugkomen in je outfit? Ga dan voor accessoires in dit kattige printje.

Ga voor balans

Niet alleen de print zelf is belangrijk, ook de rest van je outfit zorgt ervoor dat je look allesbehalve ordinair is. Rijkelijke, dikke stoffen bieden tegenwicht aan sexy luipaard. Met jeans, katoen of wol sla je dus nooit de bal mis. Leer of kant links laag je beter links liggen: dat is een beetje te veel van het goede.