Zaterdag nieuwe aflevering in soap rond schorsing Beerschot Wilrijk-speler Loris Brogno

Beerschot Wilrijk wacht nog steeds op een definitieve uitspraak in het dossier rond Loris Brogno. Die kreeg rood in de wedstrijd tegen Westerlo na een slaande beweging, maar daarna begon een welles-nietes spelletje over de duur van de schorsing. Zaterdag volgt een nieuwe zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep, die moet definitief uitsluitsel brengen.

In de wedstrijd tegen Westerlo, intussen al twee weken geleden, kreeg Brogno in minuut 50 rood na een slaande beweging richting Westel-speler Soumah. Oorspronkelijk werd Brogno vier wedstrijden geschorst en kreeg hij een boete van 2.000 euro opgelegd, maar die straf werd door de Geschillencommissie in beroep gehalveerd naar twee matchen.

Daar was het Bondsparket het echter niet mee eens en ging vervolgens in hoger beroep… waarna ook Beerschot-Wilrijk in hoger beroep ging. De Bondsprocureur vond een schorsing van twee speeldagen namelijk te licht. Een uitspraak kwam er dus niet meteen, dus mocht Brogno gewoon meespelen tegen OHL vorig weekend (1-1).

Tijdens een zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep werden door beide partijen televisie-beelden van het incident én bijkomende stukken ingediend. Die commissie deed echter geen uitspraak en stelde de beslissing een week uit. Nu zaterdag volgt de nieuwe zitting om 9u45, daarna volgt een definitieve uitspraak in de zaak. Beerschot Wilrijk speelt zondagmiddag tegen ASV Geel in de Croky Cup.