VIDEO. Trump reageert op onthullingen bij favoriete zender: “Zwijggeld kwam uit eigen zak, dat is niet illegaal”

Het zwijggeld dat Donald Trump betaalde aan Stormy Daniels en Karen McDougal is niet illegaal. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de Amerikaanse tv-zender Fox News. Naar eigen zeggen heeft de twee vrouwen uit eigen zak betaald en hebben de transacties niets te maken met campagnefinanciering.

De Amerikaanse advocaat Michael Cohen, die lang voor Trump werkte, heeft voor de rechtbank verklaard dat hij in opdracht van een kandidaat 130.000 dollar aan iemand heeft betaald, opdat die zou zwijgen. Hij noemde de naam van de president niet, maar er bestaat geen twijfel dat het over Trump gaat. Eerder verklaarde Cohen al dat hij die som een maand voor de presidentsverkiezingen in november 2016 aan pornoactrice Stormy Daniels heeft gestort, nadat hij de lakens met haar deelde.

Ook zou Cohen geregeld hebben om 150.000 dollar zwijggeld te betalen aan de voormalige playmate Karen Mc Dougal. Ook met haar had Trump een vermeende affaire. Cohen voegde nog toe dat de sommen geld betaald werden “met de bedoeling de verkiezingen te beïnvloeden”.

Volgens Donald Trump kwam het geld echter niet uit de kas van de campagne en kan er daarom geen sprake zijn van een inbreuk op de campagnewetgeving. Het geld kwam volgens hem uit zijn eigen middelen. Ook gaf hij aan dat hij pas later op de hoogte gebracht werd van de betalingen. “Je moet begrijpen, wat hij heeft gedaan, dat kwam niet uit de campagnefinanciering. Dat is een belangrijke zaak.”

Intussen heeft ook Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, gereageerd tijdens de persbriefing. “De president heeft niets fout gedaan en er lopen geen aanklachten tegen hem”, aldus Sanders. “Het is niet omdat Michael Cohen een verklaring heeft gegeven dat de president daarbij betrokken is.”