Lesley-Ann Poppe lanceert haar eigen beautylijn

Zakenvrouw Lesley-Ann Poppe breidt haar schoonheidsimperium verder uit. Na het weekend, op maandag 26 augustus, lanceert ze drie eigen verzorgingslijnen. Een voor de normale, oudere en beschadigde huid. Daarnaast stelt ze ook een reeks accessoires voor.

Iets meer dan een jaar geleden kwam Lesley-Ann Poppe van de Beauty & Lifestyle Academy op het idee om een eigen gamma beautyproducten te ontwikkelen. “We hebben ervoor samengewerkt met een Nederlandse fabrikant. In onze vestigingen werkten we al met het Nederlandse gamma producten, maar nu is de formule daarvan aangepast volgens mijn visie”, klinkt het.

Drie collecties

Het gamma, dat de naam van de blondine meekreeg, heeft drie vertakkingen. De ‘Radiance’-lijn bestaat uit producten die de huid van jonge vrouwen moet voeden. Er zit onder meer een zeer lichte peeling op basis van fruitzuur in. “Omdat ze mild is, kun je er gerust mee buitenkomen. Het is niet zo dat je huid, zoals vaak het geval is bij sterkere peelings, zal beginnen schilferen”, klinkt het. Verder bevat ze een serum met vitamine E en een rijke dagcrème die ook dienst kan doen als nachtcrème.

De anti-aginglijn is, zoals de naam al doet vermoeden, ontwikkeld voor dames vanaf 35 jaar die last ondervinden van de eerste signalen van huidveroudering. De derde collectie is toegespitst op mensen met een beschadigde huid, bijvoorbeeld door het roken.”

Sober en diervriendelijk

De verpakkingen van het gamma zijn bewust sober zijn gehouden. “Omdat de focus op het product zelf moet liggen”, zegt ze. “Het is ook altijd ons doel geweest om de producten betaalbaar aan te bieden. De dagcrèmes zijn verkrijgbaar vanaf 11 euro”, zegt ze.

De zakenvrouw is heel blij met haar eigen collecties en heeft ze reeds getest. “Het grappigste was toen ik het chocolademasker uitprobeerde en zin kreeg om het op te eten”, lacht ze. Waar ze het meest trots op is? “Er komt bij de productie van de collecties geen dierenleed aan te pas. Niets is getest op dieren: niet de ingrediënten en zeker niet de producten.” Naast de gamma’s, lanceert Poppe onder meer manicuresetjes (in verschillende kleuren en in diamantvorm) en wimperextensions. “Ik heb zelf al jaren geen mascara meer gebruikt” klinkt het. Eerder internationaal onderzoek bevestigde dat de verkoop van mascara stagneert omdat steeds meer mensen voor permanente oplossingen kiezen.

Tips

- Een heel algemene raad, die wel nog vaak over het hoofd wordt gezien: reinig je gezicht ’s ochtends en ’s avonds grondig. Met een ontschminker zal je het vuil (denk aan stofdeeltjes van buiten) eraf halen, met een cleanser kan je vuil dat dieper is ingedrongen zoals fond de teint beter verwijderen. Een goede reiniging voorkomt verstopte poriën en puistjes.

- Vergis je niet: een tonic dient niet als ontschminker. Het product is wel geschikt om je huid te verfrissen, bijvoorbeeld na het scrubben, en je poriën opnieuw te sluiten. Breng aan met licht kloppende bewegingen voor een diepere werking. Een peeling breng je bij voorkeur aan met cirkelvormige bewegingen.

- Houd tijdens het reinigen van je ogen een wattenschijfje onder je ogen om het panda-effect te voorkomen. Zo ga je ook uitdroging van de dunne huid onder je ogen tegen.

- De ontschminker, cleansing foam, oogcrème en dagcrème zijn geschikt voor dagelijks gebruik. Het is niet de bedoeling dat je elke dag alles op je gezicht smeert, want dan krijgt de huid te veel invloeden. Eén maskertje, één peeling per week volstaat.

- Hydrateren is het allerbelangrijkste, want een droge huid is de voornaamste trigger van rimpels en fijne lijntjes. Vergeet ook nooit je nek in smeren, want ook hier kunnen de eerste tekenen van veroudering het eerst optreden. Een hydraterende handcrème gaat houdt je dan weer je handen langer jeugdig.

Alles is vanaf maandag 26 augustus exclusief te koop in de vestigingen van de Beauty & Lifestyle Academy (waar exclusief met de producten zal gewerkt worden) en via de websites www.beautyandlifestyle.be en www.lesleyannpoppe.be. Later worden de verkooppunten uitgebreid. Prijzen schommelen tussen 4,90 euro (voor maskertjes) en 20,90 euro (voor het oogserum). Omdat deze lijn focust op verse bestanddelen, is ze maximum drie maanden bruikbaar - check steeds de houdbaarheidsdatum op de verpakking.