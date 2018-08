‘The Big Bang Theory’ stopt ermee

De populaire Amerikaanse komedieserie The Big Bang Theory stopt na het komende seizoen.

De laatste aflevering van het twaalfde seizoen wordt in mei 2019 uitgezonden, zo maakte producent Warner Bros. bekend. De reeks gaat over twee nerdy natuurkundigen en hun buurvrouw die actrice wil worden.

Met naar verluidt gemiddeld achttien miljoen kijkers per aflevering van het elfde seizoen is The Big Bang Theory momenteel de populairste komediereeks op de Amerikaanse televisie. Het is ook een van de langstlopende series in de VS.

De eerste aflevering van het twaalfde en dus laatste seizoen gaat op 24 september in première. De reeks heeft tien Emmy-awards gewonnen en was 52 keer genomineerd.