Ben Affleck wordt opnieuw opgenomen in afkickkliniek

Nadat Ben Affleck vorig jaar succesvol afkickte van zijn alcoholverslaving, is hij op woensdag opnieuw in allerijl opgenomen in een afkickkliniek. Volgens entertainmentsite TMZ was het zijn ex Jennifer Garner die actie ondernam en de acteur wegbracht naar het behandelingscentrum.

Oscarwinnaar, regisseur en acteur Ben Affleck kampt al sinds 2001 met een alcoholverslaving, maar vorig jaar leek hij na een langdurige behandeling eindelijk aan de betere hand. Volgens entertainmentsite TMZ verviel hij een tijdje terug echter al opnieuw in zijn oude gewoontes en werd het daarna gradueel opnieuw erger.

Nieuwswebsite Page Six bericht dan weer dat de liefdesbreuk met Lindsay Shookus de oorzaak is. "Ben beleeft momenteel moeilijke tijden. Hij weet niet hoe zijn relatie met Lindsay verder zal verlopen en hij heeft nog steeds een relatie met Jen," vertelde een insider aan Page Six. "Het is niet gemakkelijk en hij heeft in het verleden al vaak moeite gehad om op het rechte pad te blijven."

Naar verluidt zou Ben Affleck nu zelf zijn bekende ex om hulp gevraagd hebben. Op woensdag werd het voormalige koppel samen met een andere vrouw in de wagen gespot en zou Jennifer haar ex naar een afkickkliniek gebracht hebben. Volgens Amerikaanse bronnen is dit al de derde opname van de acteur in een behandelingscentrum voor alcoholproblemen.