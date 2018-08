Frédéric Wilmot en Olivier Foucart assisteren bondscoach Dario Gjergja bij Belgian Lions

Brussel - Frédéric Wilmot en Olivier Foucart zijn de nieuwe assistenten van Dario Gjergja, bondscoach van de Belgische basketmannen. Dat heeft de Belgische basketbond donderdag bekendgemaakt.

Wilmot is trainer in het opleidingscentrum bij de AWBB en coach van de opleidingsploeg van Charleroi (Spirou B, Top Division Men 1). Hij was ook jaren assistent-coach bij Luik en Charleroi. Foucart is ook in de Top Division Men 1 en bij Waregem aan de slag. Hij heeft de jongens onder zijn leiding in de Topsportschool in Wilrijk en is ook coach van de U20. “Beide jonge coaches kennen de Belgische talenten en kunnen aan de zijde van bondscoach Dario Gjergja en sportmanager Jacques Stas zorgen voor een goede doorstroming van de jonge spelers naar de Belgian Lions”, klinkt het op de site van de basketbond.

Het duo vervangt Riel Moors, Serge Crevecoeur en Thierry Declercq, die ex-bondscoach Eddy Casteels bijstonden. De 58-jarige Casteels stapte in juli na dertien jaar aan het hoofd van de Lions op. Gjergja, die met Oostende meerdere successen behaalde, volgde hem op.

Op 13 september werken de Belgen hun eerste wedstrijd van een eerste kwalificatieronde voor het EK van 2021 af. Portugal komt dan in Pepinster over de vloer.