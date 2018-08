Kevin Spacey opnieuw beschuldigd van seksuele agressie

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt opnieuw beschuldigd van seksuele agressie. Het gaat al om het tweede officiële dossier tegen de tweevoudige Oscarwinnaar.

De klacht kwam maandag binnen bij de politie van Los Angeles, zegt een woordvoerder van het openbaar ministerie van de stad aan het Franse persbureau AFP. Meer details zijn nog niet bekend: de aanklacht wordt nog onderzocht. In april werd in Californië al een officieel dossier geopend tegen Spacey. Een man diende daar klacht in tegen de gevierde acteur voor een incident dat in 1992 plaatsvond.

De tweevoudige Oscarwinnaar is intussen helemaal van zijn voetstuk gevallen, nadat verschillende mannen hem hebben beschuldigd van handtastelijkheden of erger. De Netflix-televisieserie ‘House of Cards’, waarin hij de hoofdrol speelde, zette de samenwerking met Spacey stop, regisseur Ridley Scott schrapte de 59-jarige acteur uit zijn film ‘All the money in the World’ en verving hem door Christopher Plummer. De meest recente prent met Spacey, ‘Billionaire Boys Club’, lokt intussen amper bezoekers naar de Amerikaanse bioscopen.

Acteur Anthony Rapp was de eerste om Spacey aan de galg te praten. Hij vertelde in een interview dat de acteur hem toen Rapp 14 jaar oud was probeerde te dwingen tot seks. Daarna kwamen verschillende andere mannen met beschuldigingen naar buiten. Spacey zelf zegt zich het incident met Rapp niet te herinneren, maar verontschuldigde zich wel. Hij outte zich tegelijkertijd ook als homoseksueel.