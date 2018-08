Grote stroomstoring in Nederland: attracties Efteling weer opgestart

Enkele tienduizenden gezinnen in het midden van Brabant hebben donderdagochtend ruim een uur zonder stroom gezeten. De stroomstoring begon om 8.08u in Tilburg en Boxtel. Om 09.17 uur had iedereen weer elektriciteit, aldus de netbeheerders Enexis en Tennet. Ook de Efteling had geen stroom en moest later de deuren openen.

Een technische storing op het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord was de oorzaak van het probleem, laat Tennet weten. De storing is omzeild, aldus een woordvoerder.

Meldingen van getroffenen kwamen uit diverse plaatsen in de omgeving zoals Helvoirt, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Oisterwijk, Liempde, Goirle, en Baarle-Nassau.

De stroomstoring veroorzaakte veel hinder in de ochtendspits. Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch was geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk. Verkeerslichten werkten niet, waardoor ook op de weg chaos ontstond.

De twee ziekenhuizen in Tilburg schakelden automatisch over op noodstroom maar moesten de eerste operaties en spreekuren uitstellen.

Ook attractiepark de Efteling werd getroffen en adviseerde bezoekers hun komst uit te stellen. De internetpagina van Enexis raakte door het vele bezoek overbelast.

De Wereld van de Efteling lijkt weer stroom te hebben, maar we wachten de officiële berichten van TenneT en Enexis af. De attracties worden opgestart, maar het park gaat misschien wat later open. De Efteling is vandaag geopend tot 20.00 uur. #stroomstoring — Efteling (@Efteling) 23 augustus 2018