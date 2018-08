VIDEO. Ooievaars cirkelen boven E314 in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - Sinds woensdagavond spotten verschillende lezers een groepje ooievaars aan de afrit Houthalen-Helchteren op de E314. De dieren zitten er op de lantaarnpalen langs de snelweg.

Enkele jaar geleden werden ook al enkele groepen ooievaars gespot in onze provincie. “Het zijn vooral de jonge ooievaars die al aan hun tocht naar het zuiden begonnen zijn”, zei Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek toen. “De oudere ooievaars stellen hun vlucht nog even uit. Als de thermiek goed is, als er voldoende zon en warme lucht is die opstijgt, vertrekken ze. Ze moeten dan immers minder inspanningen doen doordat ze beter kunnen zweven.”