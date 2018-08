George Clooney verdient het meest, maar niet enkel met acteren

George Clooney is de best betaalde acteur ter wereld, maar het fortuin dat hij het voorbije jaar bijeen sprokkelde is zeker niet enkel afkomstig van zijn acteerwerk. Het merendeel ervan verkreeg hij door de verkoop van zijn tequilamerk. Dat maakte het zakenblad Forbes bekend.

Hoewel George Clooney een jaar lang geen films draaide, is hij volgens het zakenblad Forbes wel de best betaalde acteur ter wereld. De Amerikaanse acteur verkocht immers zijn succesvolle tequilamerk Casamigos Tequila en streek ook een flinke gage op voor zijn reclamespotjes voor Nespresso. Zo rijfde hij het voorbije jaar maar liefst 239 miljoen dollar of 206 miljoen euro binnen.

Dwayne Johnson neemt voor het tweede jaar op rij de tweede plaats in op het lijstje van best betaalde acteurs. Dankzij het succes van de actiefilm 'Jumanji' slaagde hij er in om 124 miljoen dollar of 107 miljoen euro te verzamelen. 'Iron Man' Robert Downey Jr volgt op de derde plaats met 81 miljoen dollar of 69 miljoen euro.

Bij de vrouwen was het Scarlet Johansson die met 40,5 miljoen dollar of 36,6 miljoen euro alle andere vrouwelijke grootverdieners achter zich liet. Het lijstje van Forbes illustreert wel opnieuw de grote loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke acteurs. De acteurs uit de top tien sprokkelden samen zo'n 748 miljoen dollar of 646 miljoen euro samen, de actrices uit de top tien slechts 186 miljoen dollar of 160 miljoen euro.