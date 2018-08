Al 200 tips over verblijfplaats Jos Brech: vrienden hopen “dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt”

Voordat de politie haar zoektocht begon naar Jos Brech als verdachte van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen zochten zijn vrienden hem in de Vogezen. Brech kwam eind februari niet terug van een drie weken lange trektocht. Ondertussen heeft de Nederlandse politie al 200 tips ontvangen over zijn mogelijke verblijfplaats.

In november 2017 richtten drie vrienden de stichting Randoloup NatureWise op. Het doel is de visie en missie van hun te vroeg overleden kameraad Erik Versantvoort voortzetten. Die had, net als zij, een ...