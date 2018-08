Ronnie Baker loopt vlak voor Memorial snelste 100 meter van het seizoen

Ronnie Baker heeft woensdag de snelste 100 meter van het seizoen gelopen. In het Poolse Chorzow won de Amerikaan bij een lichte tegenwind (0,1 m/s) in 9.87. Zijn landgenoot Mike Rodgers werd in 10.10 tweede, de Turk Ramil Guliyev in 10.24 derde.

De 24-jarige Baker had met 9.88 al de vorige beste wereldjaarprestatie in handen, maar moest die delen met zijn landgenoot Noah Lyles. Volgende week vrijdag kan Baker zijn goede vorm tonen op de finale van de Diamond League, de Memorial Van Damme in Brussel.