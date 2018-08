Drie doelen werden nog maar goed vier weken geleden geformuleerd voor de start van het nieuwe seizoen. KRC Genk wilde in de groepsfase van de Europa League geraken, op een comfortabele manier play-off 1 halen en opnieuw ver doorstoten in de Belgische beker. Amper één maand na datum komt doel één al in zicht, het Deense Bröndby is de laatste horde op weg naar een Europese herfst. “De honger is groot in de groep, iedereen wil tegen de écht groten in Europa in actie komen”, weet coach Philippe Clement. Zijn opdracht is vanavond vijfledig.