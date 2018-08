ARTUUR PETERS (21) uit Eksel begint vandaag aan jacht op finaleticket

In het Portugese Montemor O Velho moeten de Limburgse kajakkers vandaag op de eerste dag van de wereldkampioenschappen meteen vol aan de bak. Het duo Hermien Peters/Lize Broekx komt uit in de reeksen van K2 500m. Artuur Peters (21) heeft met de series van de K1 500m én 1000m een nog drukker programma voor de boeg. Maar eerst legden we aan het grootste Belgische kajaktalent sinds Bob Maesen via de letters van zijn naam elf items voor.