De transferperikelen hebben er hard ingehakt bij André Greipel (36). Na 93 zeges in acht seizoenen ruilt de Duitse sprinter volgend jaar Lotto Soudal voor het Franse Fortuneo-Samsic. “Mentaal ben ik nog niet in orde. In de Tour ben ik het plezier om te fietsen verloren. Maar dat zal ik terugvinden, want ik wil bewijzen dat ik nog steeds een topspurter ben.”