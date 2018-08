Limburgers moeten meer geduld hebben voor hof van beroep

Eindelijk genoeg rechters in Limburg, maar tekort in Antwerpen

HasseltOp drie september begint niet alleen het nieuwe schooljaar, maar ook het nieuwe gerechtelijke jaar. Voor het eerst in jaren start dat in Limburg zonder al te grote personeelstekorten. “We mogen niet klagen. Limburg kon de laatste maanden rekenen op begrip van justitieminister Koen Geens (CD&V)”, zegt rechtbankvoorzitter Tony Heeren. Intussen is er wel een tekort aan rechters in Antwerpen, waardoor de afhandeling voor het hof van beroep langer op zich zal laten wachten.