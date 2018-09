Jamie Oliver reageert op 'rijstrel'

De Britse televisiekok Jamie Oliver kwam eind augustus onder vuur te liggen omdat hij de naam van de Jamaicaanse klassieker jerk aan zijn microgolf­maaltijd 'punchy jerk rice' had gegeven. In een reactie heeft hij nu toegegeven dat hij nog nooit zelf een authentiek recept heeft geschreven.

Toen Jamie Oliver zijn jerk rijst lanceerde, kwam daar meteen heel wat reactie op. Onder meer de Britse politicus Dawn Butler, dochter van Jamaicaanse immigranten, noemde de televisiekok een “culinaire ekster” omdat zijn ­gerecht niets met het originele te maken heeft en hij er enkel ‘jerk’ voor plaatst “om meer te verkopen”. “Hij moet stoppen met zich de ­Jamaicaanse keuken onterecht toe te eigenen”, reageerde ze.

In een interview met het magazine Hello! zegt Jamie Oliver nu dat hij in zijn hele leven "nog nooit een authentiek recept heeft geschreven". Hij gaat naar eigen zeggen telkens uit van bestaande recepten en geeft er vervolgens zijn eigen twist aan. Hij vindt de reacties op zijn jerkgerecht dan ook overdreven. Op die manier wil hij net mensen aanzetten om eens iets nieuws te proberen.

Tika masala

"Ik heb gedurende heel mijn carrière gewerkt met smaken en specerijen die van over de hele wereld komen en haal mijn inspiratie uit verschillende landen en culturen om de maaltijden die we dagelijks eten een draai te geven", klinkt het. "Met het woord authentiek moet worden opgelet. Zo is het populaire Indische gerecht kip tikka masala een Britse uitvinding. Toen ik dat rijstgerecht die Jamaicaanse naam gaf, wou ik enkel aangeven waar ik de inspiratie ervoor had gehaald."

Het hele schandaal heeft hem in elk geval geen windeieren gelegd. Zijn 'punchy jerk rice' is helemaal uitverkocht en dus rinkelt de kassa ten huize Oliver flink.