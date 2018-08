Kinrooi -

De brandweer van Maaseik moest woensdagavond een zware brand blussen op het industrieterrein Leuerbroek in Kinrooi. Daar was brand ontstaan bij een bedrijf dat elektriciteitswerken uitvoert. Een groot deel van het gebouw ging volledig in vlammen op. Samen met de inboedel. De precieze oorzaak is niet bekend.