Yellow Tigers hebben EK-ticket en groepswinst zo goed als te pakken

Deurne - De Belgische vrouwen hebben hun EK-ticket en groepswinst zo goed als te pakken, na een fel bevochten winst (25-23, 25-16, 25-21) tegen Slovenië.

Met een kwartier vertraging – die Antwerpse ring alweer – begonnen de Yellow Tigers in Deurne voor een zo goed als uitverkochte Arena (1.200 fans zowat) aan hun derde kwalificatiematch tegen het eveneens ongeslagen Slovenië. Dat ze het dit keer niet in geschenkverpakking zouden krijgen, werd al snel duidelijk. De Belgische receptie zag sterretjes, terwijl de bezoekers wel weg wisten met hun geroemde servicedruk (11-16). Een rist vervangingen en een paar strepen van een weer prima Marlies Janssens konden uiteindelijk nog onverhoopt redding brengen.

Het bleef echter zwoegen. Pas halverwege de tweede set losten de Sloveense vrouwen de rol. De Yellow Tigers gingen op hun elan verder (5-2), stuitten nog op hardnekkig verzet, maar gaven de winst niet meer uit handen.

Zaterdag wacht nog een ongetwijfeld hete terugmatch in het Sloveense Maribor. In de andere wedstrijd van de groep won Israël met 3-0 van IJsland (25-19, 25-20, 25-18). De Tigers gaan met 3 zeges aan de leiding, voor Slovenië (2), Israël (1) en IJsland (0). De thuismatch tegen Israël en de uitwedstrijd tegen IJsland worden pas begin volgend jaar afgewerkt. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor het EK in Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije.

België startte met Britt Herbots, Laura Heyrman, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver en libero’s Lisa Neyt en Jodie Guilliams. Nathalie Lemmens, Jutta Van de Vyver en Karolina Goliat kwamen in.