Ajax zet grote stap richting Champions League

Hoezo Nederlands voetbal in crisis? Na PSV dinsdag heeft woensdagavond ook Ajax een grote stap gezet richting kwalificatie voor de poulefase van de Champions League. De Amsterdammers versloegen in eigen huis in de heenmatch overtuigend Dinamo Kiev met 3-1. Paal en lat verhinderden dat Ajax de terugmatch in Oekraïne helemaal overbodig maakte.

Ajax kende een droomstart in de eigen Johan Cruijff ArenA. Na amper twee minuten schoof Donny van de Beek de bal al onder een klunzig grabbelende Denys Boiko. Het antwoord van Dinamo Kiev liet niet lang op zich wachten. Tomasz Kedziora reageerde het snelst op een door Onana afgeweerde kopbal: 1-1. Maar nog voor de rust zette de Nederlanse vice-landskampioen de scheve situatie recht. Na 35 minuten trof Hakim Ziyech met een afgeweken bal raak. En vlak voor de pauze werkte Dušan Tadic de 3-1 binnen. In de tweede helft had Ajax de terugwedstrijd helemaal overbodig kunnen maken, maar de 35-jarige Huntelaar trof met een knappe kopbal de lat en in het slot raakte Ziyech de paal.

Ook AEK Athene mag zich opmaken voor de groepsfase van de Champions League. De Grieken wonnen met 1-2 op bezoek bij het Hongaarse MOL Vidi FC van Roland Juhász. De Hongaren moesten na 23 minuten spelen met zijn tienen verder nadat Szabolcs Huszti een rode kaart had gekregen. Het evenwicht werd hersteld toen ook Anastasios Bakasetas met rood op zak moest gaan douchen.

Onze landgenoot Viktor Klonaridis bracht AEK in de 34e minuut in de rebound op voorsprong. Een kwartier later verdubbelde Anastasios Bakasetas (49.) de score voor de bezoekers. Diezelfde Bakasetas moest in 53e minuut met rood naar de kant. De Serviër Danko Lazovic maakte in de 68e minuut nog de aansluitingstreffer voor Videoton.

In de laatste play-offmatch speelden het Zwitserse Young Boys en het Kroatische Dinamo Zagreb in Bern 1-1 gelijk.