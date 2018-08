Anderlecht-speler Sven Kums wordt papa na IVF-behandeling: “We hebben onze bestemming bereikt”

Sven Kums, winnaar van de Gouden Schoen in 2015, wordt vader. Dat laat de 30-jarige Anderlecht-middenvelder weten met een foto op Instagram. “We stappen van de ivf-trein, want we hebben onze bestemming bereikt”, schrijft hij erbij.

Sven Kums en zijn echtgenote Caroline De Clercq (28) verwachten hun eerste kindje in februari, laat de Anderlecht-speler nog weten. De zwangerschap kwam tot stand via een ivf-behandeling in het UZ Brussel. “Veel dank aan het UZ”, besluit Kums. “En heel veel succes aan de andere passagiers op de IVF-trein.”

En dat zijn er heel wat: in België zijn er jaarlijks zo’n twintigduizend koppels die zich aan in-vitrofertilisatie, kortweg ivf, wagen. “Eén koppel op zes heeft problemen om op natuurlijke wijze zwanger te worden”, professor Petra De Sutter, hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde in UZ Gent. “De stap naar ivf is veel minder groot dan vroeger, de volledige terugbetaling van de behandeling heeft daar zeker wat mee te maken. De drempel is lager.”

Succesverhaal

Maar de terugbetaling van de behandeling is niet de enige reden waarom steeds meer Belgen de stap naar de proefbuisbevruchting durven zetten. “Ivf is steeds vaker een succesverhaal”, aldus De Sutter. “Ik zit al 30 jaar in het vak en de positieve cijfers zijn, in vergelijking met een jaar of tien geleden, wel degelijk enorm gestegen.”

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter. Foto: fvv

“Mislopen kan het natuurlijk altijd”, zegt de fertiliteitsexperte. “We hebben nog altijd eicellen en zaadcellen nodig natuurlijk. En zowel de leeftijd als de gezondheid van de vrouw spelen wel degelijk een belangrijke rol in het proces. Maar laten we toch stellen dat het doorsnee koppel met vruchtbaarheidsproblemen, op een doorsnee leeftijd van pakweg 32 jaar, in 80 à 90 procent van de gevallen eindigt met een kindje. Wie ouder dan 40 jaar is, heeft bijvoorbeeld nog maar 50 procent kans.”

Psychologische stress

Een ivf-behandeling is vandaag dus een stuk haalbaarder dan tien jaar geleden, maar het proces daarrond blijft nog steeds even zwaar. “We hebben in ons land fantastische laboratoria en dokters, maar niet enkel het medisch aspect van de behandeling is belangrijk. De psychologische stress en druk is zeer groot”, klinkt het. “Koppels beginnen er vaak niet aan omdat ze maar al te goed beseffen dat het om een emotioneel zware behandeling gaat. Gelukkig zijn er vandaag al heel wat succesvolle initiatieven, zoals Kinderwens Vlaanderen, die ook daaraan aandacht besteden. Het is belangrijk dat we daar nog verder in groeien”, besluit De Sutter.