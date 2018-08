Onbekende Nederlander slaagt er niet in om werelduurrecord te breken

Dion Beukeboom is er in het Mexicaanse Aguascalientes niet in geslaagd het werelduurrecord te verbeteren. De Nederlandse wielrenner legde in een uur 52 kilometer en 757 meter af en bleef daarmee ver onder het record (54 kilometer en 526 meter) van Bradley Wiggins uit 2015.

Beukeboom, meervoudig Nederlands kampioen op de individuele achtervolging op de baan, verwachtte dat het record van Wiggins in het Velódromo Bicentenario in de Mexicaanse stad, op hoogte, te kloppen was. “Wij en ook het team rondom Wiggins weten dat het record nog scherper kan”, zei Beukeboom vooraf met veel bravoure.

De baanwielrenner bleef echter ver van het record van de Brit en zag zijn gemiddelde ook langzaamaan teruglopen. Hij verbrak wel de beste Nederlandse prestatie van Thomas Dekker uit februari 2015. Die kwam op dezelfde baan in Mexico tot 52,221 kilometer in een uur. .