EK baanwielrennen voor junioren en beloften: goud voor Milan Fretin en zilver voor Shari Bossuyt

Op de tweede dag van de Europese pistekampioenschappen in het Zwitserse Aigle dikte de Belgische medaillebuit aan tot vijf. Na Jules Hesters (goud afvalling U23), Arthur Senrame (goud scratch junioren) en Shari Bossuyt (zilver scratch junioren) zorgden Milan Fretin en Shari Bossuyt opnieuw voor vreugde in het Belgische kamp. Na declassering van de Tsjech Petr Kelemen werd Fretin uitgeroepen tot Europees kampioen afvalling. Shari Bossuyt botste in de afvalling net als gisteren in de scratch op de Italiaanse Gloria Scorsi.

Robbe Ghys achtste in scratch, Brit Matthew Walls wint

Robbe Ghys, met Kenny De Ketele Europees ploegkoerskampioen bij de elite in Glasgow, moest met de achtste plaats tevreden zijn in de scratch voor U23. Ghys mengde zich in de debatten, maar kon niet verhinderen dat een kwartet rondewinst versierde. De Brit Matthew Walls won voor de Zwitser Nico Selenati en de Nederlander Marten Kooistra. Zondag rijdt Ghys met Jules Hesters de ploegkoers.

Tuur Dens (1:04.308) eindigde op de zevende plek bij de kilometer tijdrijden bij de junioren. Het was de Tsjech Jakub Stastny (1:02.837) die met de winst aan de haal ging. Het vrouwelijke junior achtervolgingsteam (Nele Van Assche, Luna Renders, Esmee Gielkens en Jadse Lenaers) werd vijfde met een tijd van 4:55.075.