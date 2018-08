Kaat Bollen duikt met koppels in bed voor nieuw tv-programma : “Geen porno, wel seks voor de camera”

Hechtel-Eksel - “Op school krijgen jongeren droge seksuele voorlichting. Het andere uiterste is porno. ‘Met 3 in Bed’ is de tussenweg.” De Limburgse seksuologe Kaat Bollen geeft in haar nieuwste tv-programma praktijkles over seks, terwijl een koppel meteen de daad bij het woord voegt. Vanaf volgende week te bekijken op de Nederlandse tv én online.

Vanaf 31 augustus is de eerste van tien afleveringen van ‘Met 3 in Bed’ te zien op de Nederlandse zender Secret Circle. Seksexpert Kaat Bollen zoemt elke week in op een ander thema. “ ...