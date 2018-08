Onze journalisten liften naar Rome: het vervloekte Ventimiglia

Italië zien en dan stilvallen. Terwijl de dag in Nice voorspoedig begint, krijgt ons liftavontuur richting Rome in het Italiaanse grensstadje Ventimiglia een eerste grote tegenslag te verwerken. Dag vier is er een met wegen als postkaartjes, ritten langsheen de glitz en glamour van de Franse Rivièra, en wachten. Héél veel wachten.