Hoe Samagoal onder Clement Samengoal werd: "Statistieken zijn niet van tel, ik wil blijven winnen"

Genk -

Er wordt gelachen in Genk. Véél gelachen. De vliegende seizoenstart is daar natuurlijk niet vreemd aan. Het Europese praatje met coach Philippe Clement en zijn olijke spits Ally Samatta werd er eentje in een opperbeste stemming. Wat wil je, met een spits die net vier keer scoorde in zes matchen. “Die statistieken zijn niet van tel, ik wil blijven winnen”, zei de Tanzaniaan. Of hoe Samagoal onder Clement Samengoal werd.