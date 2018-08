Fietsende Brit passeert in Hasselt tijdens 24 jaar durende wereldreis voor het milieu

Hasselt -

Martin Hutchison, een 57-jarige Brit uit Manchester, passeert dezer dagen in Hasselt. In 2006 startte de man een wandeltocht die hem in negen jaar tijd en met meer dan 34.000 kilometers in de benen in zowat elk land in Centraal- en Zuid-Amerika deed passeren. Sinds tweeënhalf jaar is hij met de ligfiets op pad door Europa, om erna via Azië naar Australië af te zakken. “Ten laatste in 2030 wil ik daar zijn”, zegt Martin. “Twaalf jaar moet volstaan. Intussen wil ik zo veel mogelijk jongeren bereiken en hen duidelijk maken dat ze zuinig moeten zijn op onze aarde.”