Verspringster Gitte Haenen verovert zilver op para-atletiek

Gitte Haenen heeft woensdag op het EK para-atletiek in het Duitse Berlijn de zilveren medaille veroverd in het verspringen (T63).

Haenen, die een prothese heeft aan het linkerbeen, tekende in de finale met zes voor een sprong van 4,30 meter. Daarmee verbeterde ze haar persoonlijk record met 30 centimeter.

De zege ging naar de Italiaanse Martina Caironi, die 4m91 meter sprong. Voor België is het de tweede medaille op het EK para-atletiek. Dinsdag verlengde Pieter Genyn zijn titel op de 100 meter rolstoelsprint (T51).

Brons voor Joyce Lefevre in 100 meter rolstoelsprint

Joyce Lefevre veroverde woensdag ook brons in de 100 meter rolstoelsprint. De 30-jarige Antwerpse finishte in de klasse T34 als derde in 20.33, achter de Britten Kare Adenegan (17.38) en Hannah Cockroft (17.95).

Voor Lefevre is het de derde bronzen medaille op een EK. Twee jaar terug werd ze zowel op de 100 als de 400 meter derde. In Berlijn neemt ze nog aan de 800 meter deel. De Belgische delegatie zit nu aan drie medailles. Dinsdag verlengde Pieter Genyn zijn titel op de 100 meter rolstoelsprint (T51), woensdag werd Gitte Haenen vicekampioene in het verspringen (T63).

David Delespesse kon woensdag geen eremetaal aan de Belgische oogst toevoegen. Hij verbeterde op de 200 meter T62 met 28.71 wel zijn persoonlijk record, maar verder dan een zesde plaats bracht hem dat niet. Donderdag loopt de 42-jarige Delespesse de 100 meter in de T64. Ook op de 400 meter T62 en het verspringen T64 komt hij nog in actie. .