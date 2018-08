Tiesj Benoot kijkt uit naar de Vuelta: “Er zijn veel kansen voor vluchters”

Lotto Soudal trekt met een volledig Belgische selectie naar de Vuelta. Tiesj Benoot is één van de kopmannen. Na zijn valpartij en opgave in de Tour de France komt de 24-jarige Oost-Vlaming met ambitie aan de start in de Spaanse rittenkoers.

Benoot kwam ten val in de vierde etappe van de Tour de France. Het medisch verdict was hard: een ontwrichte schouder, gekneusde ribben en pols betekenden het einde van diens Tour de France. Na een periode van herstel en een hoogtestage in Livigno wil de Gentenaar zijn sterke benen tonen in de Vuelta. “Na mijn val in de Ronde van Frankrijk heb ik vijf dagen niet op mijn fiets gezeten”, laat hij door zijn team optekenen. “Nadien ben ik opnieuw thuis beginnen fietsen en heb ik mijn spieren en gewrichten geregeld laten losmaken bij de kinesist en osteopaat. Toen ik me iets beter voelde, ben ik meteen op trainingskamp naar Livigno vertrokken. Ik heb er drie weken goed kunnen trainen en me voorbereid op het verdere seizoen - met specifieke focus op de Vuelta en het wereldkampioenschap eind september. Af en toe voel ik mijn schouder nog een beetje, maar het hindert me niet op de fiets. Ik ga er zeker niet minder snel van rijden.”

“Vorige zondag reed ik met de Cyclassics Hamburg mijn eerste koers na de Tour en mijn benen voelden goed. Natuurlijk is het nog even afwachten hoe de vorm is voor het grotere rondewerk, maar dat zal in de eerste week duidelijk worden. De tweede rit is meteen één met een lastige aankomst en de vierde rit eindigt op een col van eerste categorie. Ik zal dus snel weten waar ik aan toe ben, maar ik heb er alleszins een goed gevoel bij.”

“Als ik het roadbook bekijk, valt het me op dat er veel kansen zijn voor de vluchters. Wat toch wel één van de grootste verschillen is met de Tour de France. Dit jaar kreeg de ontsnapping in de Tour al iets meer ruimte dan de jaren voordien, wat mijn opgave in de wedstrijd extra jammer maakt. Langs de andere kant is het ook wel leuk dat ik in de Vuelta opnieuw kansen krijg om voorop te blijven. En blijkbaar heerst er in de Ronde van Spanje ook minder stress in het peloton, wat zeker in de eerste week een geruststellend gegeven is.”

“Ik heb nog geen specifieke rit voor ogen, maar er zijn zeker verschillende etappes die me liggen. Ik weet bijvoorbeeld dat de tweede en vierde etappe kansen bieden, maar ik bekijk het dag per dag. Er zijn wat wel aankomsten bergop of aankomsten na een afdaling bij iets lastiger ritten... Etappes die me wel moeten liggen. Natuurlijk kan je de koers nooit voorspellen, maar ik voel me goed en kijk er erg naar uit om in Spanje te fietsen.”