Drie doden na steekpartij in Waals restaurant: “Drama in de privésfeer”

Plombières - In de gemeente Blieberg in de provincie Luik zijn bij een steekpartij in een restaurant woensdagnamiddag meerdere doden gevallen. Volgens de Duitstalige krant Grenzeecho zijn er drie doden gevallen, ook de dader zou overleden zijn. Het gaat niet om terreur, zo meldt burgemeester Thierry Wimmer, maar om een drama in de privésfeer.

Sinds 17 uur woensdagnamiddag heeft een indrukwekkende politiemacht de buurt van de Rue de la Clinique afgesloten. Er cirkelen ook constant helikopters boven het gebied.

Mesaanval door ex-vriend

Volgens informatie van regionale en lokale media zijn meerdere personen het slachtoffer geworden van een steekpartij als gevolg van een ruzie. Drie mensen lieten het leven, nog minstens twee personen raakten gewond nadat ze probeerden tussenkomen. Het zou gaan om de uitbater van een restaurant in Rue de La Clinque en zijn dochter. Zij zouden nog met de helikopter naar het ziekenhuis zijn overgebracht, maar overleden alsnog aan hun verwondingen. De ex-vriend van de dochter zou de twee hebben aangevallen met een mes. Hij zou het derde dodelijke slachtoffer zijn.

Geen terrorisme

De burgemeester verspreidde een bericht om te melden dat het niet om een terroristische daad gaat en dat de aanvaller is uitgeschakeld. “Jammer genoeg heeft zich deze namiddag een drama voorgedaan in Moresnet-Chapelle (deelgemeente van Blieberg, nvdr.). Er zijn meerdere slachtoffers te betreuren. Deze daad heeft geen terroristisch karakter en bevindt zich in de privésfeer. De dader kan geen schade meer berokkenen. Er is geen gevaar voor de bevolking.”