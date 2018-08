Oproep voor figuranten voor kunstproject Wim Vandekeybus

Genk -

Castingbureau Xtraz doet een oproep voor 250 figuranten die nodig zijn voor een opname van choreograaf/regisseur/fotograaf Wim Vandekeybus die op 2 september op C-Mine zal plaatshebben. Het gaat om het kunstproject ‘Trap Town’, een voorstelling die op 20 oktober in wereldpremière zal gaan in KVS Brussel. De video-opnamen zullen tijdens de dansopvoering op groot scherm geprojecteerd worden. Van de 250 mannen en vrouwen, alle nationaliteiten, tussen de 16 en 85 jaar wordt verwacht dat ze in het doolhof van C-Mine zullen lopen. (rdc)