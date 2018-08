Jonge Vlamingen omgekomen bij crash met ULM-vliegtuig

Bij een crash met een ULM-vliegtuig in Rue (Frankrijk) zijn twee Vlamingen om het leven gekomen. Dat werd aan onze redactie bevestigd door Buitenlandse Zaken. Het gaat om een leerling-piloot van 16 uit Eeklo en zijn 28-jarige instructeur uit Eeklo.

De jongen en zijn instructeur waren op een ULM-zomerkamp, aldus VTM NIEUWS. “Volgens de eerste vaststellingen zouden de twee nog zeker drie keer om hulp gevraagd hebben toen ze merkten dat er een probleem was met de motor”, zegt Koen Loete, de burgemeester van Eeklo. De twee waren op slag dood. Het vliegtuigje brandde volledig uit.

Volgens de radiozender France Bleu Picardie was de jongen 16 jaar en zijn instructeur 28. Ze stegen met het ULM-vliegtuigje, een ultralicht toestel voor één of twee personen, op vanop het vliegveld van Buigny-Saint-Maclou, in de buurt van Abbeville. Ze vlogen ongeveer een halfuur. De crash deed zich voor in de gemeente Rue, niet ver van de baai van de Somme, in een veld vlakbij een boerderij.

Er is een onderzoek geopend, aldus nog France Bleu Picardie. De directeur van het vliegveld verklaarde aan de radiozender dat het toestel verticaal naar beneden kwam, maar dat de oorzaak nog niet duidelijk is. Het toestel had geen parachutes aan boord, maar dat was wettelijk ook niet verplicht.

Het ULM-zomerkamp werd georganiseerd door Aero Club Brugge, een vliegclub met standplaats op het vliegveld van het Oost-Vlaamse Ursel, een deelgemeente van Knesselare. “De instructeur had een rijke vliegervaring, ondanks zijn jonge leeftijd”, zegt burgemeester Koen Loete. “Verder onderzoek zal moeten uitmaken of het om een technisch defect ging of om een andere oorzaak. De Franse overheid is karig met informatie. Er zijn momenteel twee versies. Volgens de ene ging het om motorpech maar volgens de andere versie stond de motor al in brand in de lucht. Het is wel duidelijk dat ze te pletter gestort zijn en dat de lichamen verkoold zijn. De ouders van de jongen zijn ter plaatse gegaan en zijn school werd ook op de hoogte gebracht.”

Volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste van Aalter gaat het om “een spijtig ongeval met dramatische afloop”.