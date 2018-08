Geen illusie: nieuwsgierige museumbezoeker valt in “bodemloze put”

In het Portugese Porto is een museumbezoeker letterlijk in een kunstwerk van de Britse beeldhouwer Anish Kapoor gevallen. De nieuwsgierige Italiaan dacht dat de 2,5 meter diepe put een optische illusie was en dat het enkel om een zwartgeverfde cirkel ging, schreef de krant Público. De zestiger moest vorige week na zijn tuimelpartij in de “bodemloze put” naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat mocht hij inmiddels verlaten.

De installatie “Descent into Limbo”, die in het Serralves Museum is te zien, is helemaal gevuld met speciale zwarte pigmenten, wat kunstliefhebbers het raden laat of het werkelijk om een diepe put of om een zwarte vlek gaat. “Het zwart van Anish Kapoor laat de derde dimensie verdwijnen”, titelde de Corriere della Sera. Rond het kunstwerk staan borden, die de bezoekers over “de afdaling in het voorgeborchte van de hel” waarschuwen. De veiligheidsmaatregelen werden na het ongeval verstrengd.

De 64-jarige Kapoor had het werk, dat in een kubus van zes op zes meter is gegraven, voor het eerst gecreëerd in 1992 voor Documenta IX in Kassel. Op zijn website schrijft de kunstenaar: “Dit is een plek vol duisternis, geen gat in de grond.” De tentoonstelling in Porto blijft open tot 6 januari 2019.