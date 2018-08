Vanderhaeghe: “Henry trainer van Bordeaux? Zolang hij zelf niet speelt, maakt het mij niet uit”

Donderdagavond ontvangt AA Gent in de heenwedstrijd van de play-offronde in de Europa League Girondins de Bordeaux. De Buffalo’s treffen een Franse tegenstander in crisis maar toch verwacht Yves Vanderhaeghe dat kwalificatie voor de poulefase een lastige klus wordt.

In de derde voorronde was Gent twee keer te sterk voor het Poolse Jagiellonia Bialystok. “Met een heel jonge ploeg speelden we heel volwassen voetbal tegen de Polen. Nu wacht het Franse Bordeaux. Dat wordt ook geen gemakkelijke opgave maar wij geloven dat we de Girondins opzij kunnen zetten”, vertelde de Gentse trainer daags voor de match in de Ghelamco Arena. “We hebben de ploeg meermaals gescout. De conclusie is dat details het verschil zullen maken. Zij hebben een fysiek sterke ploeg maar die fysieke kracht hebben wij ook. Wij gaan niet afwachten maar vanaf minuut één er vol voor gaan. Zij mogen hun spel niet opdringen.”

Bordeaux miste met 0 op 6 zijn competitiestart en bovendien werd coach Gustavo Poyet vorige week op non-actief gezet na enkele verbale uithalen.

“Er wordt gezegd dat Bordeaux in een regelrechte crisis zit, maar dat vind ik wat overdreven. De pers speelt daar ook wel een rol in. Er wordt nogal eens overdreven in de media, en niet alleen in Frankrijk”, grijnsde Vanderhaeghe. “Bordeaux bezit talentvolle spelers. Bovendien heeft de opvolger van Poyet, een interimcoach, enkele andere mannen opgetrommeld. Nieuw bloed geeft meestal ook nieuwe moed.”

Intussen wordt Thierry Henry genoemd als opvolger van Poyet. “Ik ben blij dat hij niet meer op de mat komt maar verder maakt het mij echt niet uit wie als trainer in de andere dug-out zit”, benadrukte de Gentse coach. “Wij moeten twee matchen verstandig voetbal brengen. Ik hoop dat de supporters vanaf de aftrap meteen achter ons staan.”

Goed nieuws voor Gent is alvast dat Dylan Bronn voor het eerst dit seizoen in de selectie zit. De Tunesische verdediger viel op het WK in Rusland met een knieblessure uit tegen de Rode Duivels.

LEES OOK: “Thierry Henry zegt ja tegen Bordeaux en verlaat Rode Duivels”