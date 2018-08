Brandweer laat man zelf wespennest verdelgen, maar dat loopt fout af: “Zeker niet de regel”

Brussel - De brandweer die een man een beschermend pak en verdelgingsmiddel uitleent zodat die zelf een wespennest kan uitroeien? Onze spuitgasten mogen het deze droge en hete zomer dan extra druk hebben met de verdelging van nesten, zoiets is “zeker niet de regel en eerder een alleenstaand geval”. Dat zegt Marc Ceyssens, voorzitter van Brandweervereniging Vlaanderen, in een reactie op een bericht in Het Laatste Nieuws van woensdag.

De krant berichtte over een incident in het Waals-Brabantse Waver. Een man had de brandweer gebeld voor een wespennest in zijn dakgoot. Hij kreeg van hen materieel, aan 10 euro per uur, om zelf aan de slag te gaan. Dat draaide verkeerd uit: hij kreeg 38 steken en moest drie dagen in het ziekenhuis verblijven.

Volgens Ceyssens is het uitlenen van materieel “zeker niet de regel”. “Dit moet een alleenstaand geval zijn”, zegt hij. Er zijn dit jaar dubbel zoveel wespen als anders, en Ceyssens geeft toe dat zoiets de capaciteit van de brandweerploegen in deze periode danig onder druk zet. “We moeten nu eenmaal ook voldoende mensen achter de hand houden voor onze core business, het bestrijden van branden.” Maar wie een melding doet van een wespennest, wordt altijd geholpen, ook al moet hij soms enkele dagen geduld oefenen, luidt het.

Bert Brugghemans van Netwerk Brandweer sluit zich bij Ceyssens aan. “Laat het verdelgen van wespennesten aan professionals over”, zegt hij. “Ofwel de brandweer, ofwel - als je vindt dat je te lang moet wachten - private partijen die ook de expertise in huis hebben. We raden ten stelligste af er zelf aan te beginnen en geven onze ploegen ook de boodschap mee particulieren daar niet in te ondersteunen.”

Brugghemans is zonecommandant in de zone Antwerpen. Hij geeft nog enkele cijfers mee: de brandweerploegen verrichten deze zomer 4.500 tot 5.000 interventies per maand voor de vernieling van wespennesten. In de zone Antwerpen werden in juli evenveel nesten opgeruimd als over heel 2017.