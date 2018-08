Samatta zet alles in het teken van kwalificatie: “Het gevoel zit goed en ik heb vertrouwen”

Met vier doelpunten in zijn laatste drie wedstrijden - twee in de duels tegen Lech Poznan en nog eens twee thuis tegen Charleroi - heeft Genk-spits Ally Samatta zijn motor dit seizoen op gang getrokken.

Een spits leeft van doelpunten en dus kan ‘Samagoal’ zijn tevredenheid daarmee moeilijk wegsteken. Sinds hij meer dan tweeënhalf jaar geleden in de Luminus Arena neerstreek, is de nu 25-jarige Tanzaniaan echter steeds meer een ploegspeler geworden. “Tegen Brøndby is de zege van het team en de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League het belangrijkste”, benadrukte hij woensdag dan ook.

“Als spits hang ik af van de prestatie van het team: als ik scoor, heeft iedereen op het veld daar zijn aandeel in. Mijn doelpunten moeten zeges opleveren. Als ik twintig keer scoor en we winnen niets, heeft dat geen nut.”

Coach Philippe Clement spreekt van een mentaliteitswijziging bij zijn aanvaller. “Hij weet nu dat een spits niet alleen moet scoren. Hij moet ruimte creëren, betrokken raken in het spel. Hij heeft zijn mentaliteit veranderd en nu slaagt hij daar in.”

Samatta heeft zo een lang en leerrijk proces achter de rug - een aanpassing aan het voetbal in Europa. “Het was niet makkelijk om die mentaliteit te veranderen”, moest hij toegeven. “Doelpunten maken beschouw ik nu als een bonus. Het gevoel zit goed en ik heb vertrouwen.”