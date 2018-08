Twintig jaar na de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen is de politie een verdachte op het spoor. Na grootschalig DNA-onderzoek bleek er een “één-op-één match” met Jos Brech (55). De man blijkt eerder al een verdachte te zijn geweest van een zedenfeit. Dit weten we over de man die in april door zijn familie als vermist werd opgegeven.

De in Venlo geboren Brech woonde in 1998 in Simpelveld toen de elfjarige jongen twintig kilometer verder dood werd teruggevonden op de Brunssumerheide.

