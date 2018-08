Het sneeuwt in Ham: dit weekend al kerstartikelen in de rekken bij Floralux

Ham - Het zijn hoogdagen voor de medewerkers van de decoratieafdeling in het tuincentrum Floralux. Want dit weekend kan je al de kerstsfeer gaan opsnuiven bij Floralux. Naar jaarlijkse gewoonte starten ze reeds deze week met het uitstallen van de kerstdecoratie. De eerste enthousiastelingen staan al voor de deur: “Wij volgen ieder jaar de kersttrends.”

In Dadizele beginnen ze al jaren zo vroeg, in de nieuwe vestiging in het Limburgse Ham volgen ze deze traditie. De komende weken wordt volop gewerkt om alle kerstdecoratie ...