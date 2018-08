Vanaf volgend jaar voor 149 euro van Brussel naar New York

De lagekostenmaatschappij Primera Air legt vanaf de lente van volgend jaar rechtstreekse vluchten in tussen Brussel en de Amerikaanse steden Boston, New York en Washington. Dat staat te lezen op de website van het Lets-Deense bedrijf.

Primera Air voert volgens zijn website vanaf 9 mei 2019 dagelijkse vluchten uit tussen Brussels Airport en Newark International Airport (New York). Vanaf 2 juni verzorgt de luchtvaartmaatschappij telkens drie vluchten per week (op maandag, donderdag en zondag) vanaf de luchthaven van Zaventem naar de luchthaven Washington Dulles. Naar Boston vliegt Primera Air vanaf 4 juni vier keer per week (op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag vanuit Brussel).

De prijzen van een enkele vlucht naar New York en Boston beginnen vanaf 149 euro, naar Washington vliegen kan vanaf 189 euro. Voor bagage en een maaltijd moet worden bijbetaald.